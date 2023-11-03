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Росіяни повезуть мешканців ТОТ до Москви — Центр нацспротиву розкрив плани РФ

3 листопада 2023 01:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росіяни повезуть мешканців ТОТ до Москви — Центр нацспротиву розкрив плани РФ
Військовий РФ біля авто з символікою російської агресії. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росіяни планують звезти до Москви українців із тимчасово окупованих територій. Таким чином, Росія хоче зробити "гарну картинку" у пропагандистських цілях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Навіщо окупантам везти українців до Москви

Так, загарбники шукають людей на тимчасово окупованих українських територіях для масовки, яка візьме участь у "проведенні нацистського шабашу в честь "Дня єдності".

"Ворог планує масові заходи у Москві, зокрема масштабний пропагандистський форум "Росія". Наразі в наказному порядку туди планують звозити бюджетників з кожного регіону", — йдеться в повідомленні. 

У Центрі додали, що також до заходів хочуть долучити гастролерів з псевдоволонтерських молодіжних рухів, підконтрольних кремлівській верхівці. Серед них більша частина — заїжджі росіяни.

Як окупанти знущаються з українців на ТОТ

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях до дітей у школах будуть приходити російські військові, які брали участь у війні. Вони пропагуватимуть українським дітям цілі "СВО".

Також ми писали, що в Сєвєродонецьку росіяни примусово позбавляють власності українців на житло

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