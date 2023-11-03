Россияне повезут жителей ВОТ в Москву — Центр нацсопротивления раскрыл планы РФ

Военный РФ возле автомобиля с символикой российской агрессии. Фото: росСМИ

Россияне планируют свезти в Москву украинцев с временно оккупированных территорий. Таким образом, Россия хочет сделать "красивую картинку" в пропагандистских целях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Так, захватчики ищут людей на временно оккупированных украинских территориях для массовки, которая примет участие в "проведении нацистского шабаша в честь "Дня единства".

"Враг планирует массовые мероприятия в Москве, в частности, масштабный пропагандистский форум "Россия". Сейчас в приказном порядке туда планируют свозить бюджетников из каждого региона", — говорится в сообщении.

В Центре добавили, что также к мероприятиям хотят приобщить гастролеров по псевдоволонтерским молодежным движениям, подконтрольным кремлевской верхушке. Среди них большая часть — заезжие россияне.

Как оккупанты издеваются над украинцами на ВОТ

Напомним, что на временно оккупированных территориях к детям в школах будут приходить участвовавшие в войне российские военные. Они будут пропагандировать украинским детям цели "СВО".

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