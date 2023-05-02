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Россияне придумали новую дату захвата Бахмута: эксперт о новом плане врага

2 мая 2023 13:12
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Бахмут последние новости 2 мая: какая ситуация в городе
Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр", которые ведут оборону города Бахмут, во время боев за город. Апрель 2023 года. Фото: FB-страница 93-й ОМБр "Холодный Яр"
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Несмотря на круглосуточные атаки и обстрелы Бахмута, а также сосредоточение ключевых штурмовых подразделений, россияне до сих пор не смогли захватить или окружить город Бахмут.

Наибольшее давление наблюдается с трех сторон: района Богдановки, Ивановского и Хромового. Это фланги украинской группировки и основные пути сообщения.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Россия хочет взять Бахмут до 9 мая

По его словам, в самом Бахмуте оккупанты пытаются продвинуться непосредственно из центра в западную часть города. Бои продолжаются в районе ул. Чайковского, Юбилейного, Леваневского и Толбухина. С российской стороны действуют наемники ППК "Вагнер" и подразделения 106 дивизии воздушно-десантных войск РФ.

Бахмут
Бои за Бахмут. Фото: FB-страница 93-й ОМБр "Холодный Яр"

"Москва поставила себе очередной дедлайн по захвату Бахмута — взять город до 9 мая. Для этого враг сосредоточил там силы в 30 тысяч солдат. Ситуация в Бахмуте очень сложная. Но на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции", — говорит Снегирев.

Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

По его убеждению, бои на Бахмутском направлении имеют как тактическое, так и стратегическое значение для всей ситуации на Донбассе. ВСУ решают пять ключевых задач:

  • за 9 месяцев боев на Донбассе в Украине успели провести мобилизационные мероприятия, увеличив численность армии до миллиона;
  • успели научить личный состав не только на полигонах в Украине, но и на полигонах стран НАТО — речь идет об элементах овладения высокотехнологичными образцами вооружения;
  • получили образцы этого вооружения, причем речь идет о наступательных видах;
  • успели построить вторую и третью линии обороны и "утилизировать" значительное количество личного состава врага, в том числе ПВК "Вагнера";
  • сдержали наступление российских оккупантов и создали предпосылки для украинского контрнаступления.

"Очень страшные прогнозы для российской стороны рисует уже даже Пригожин, анализируя наше наступление. По его словам, успех украинской армии может привести к военной катастрофе для российских оккупантов", — подытожил Снегирев.

Пригожин сказал, что "вагнеровцы" заканчиваются

Глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин действительно заявил, что "вагнеровцы" заканчиваются и в определенное короткое время перестанут существовать". Видео, где он говорит об этом, появилось в сети 28 апреля во время интервью с одним из военных пропагандистов. Российское командование по максимуму использовало данных наемников в боях за Бахмут.

Вагнер
ППК "Вагнер". Фото: Reuters

"Что касается потребности вообще в снарядах на фронте, чего мы хотим. Сегодня мы подходим к тому, что "Вагнер" заканчивается… "Вагнер" скоро прекратит свое существование. Мы станем историей, не о чем волноваться, такие вещи случаются", — заявил Пригожин.

Сколько человек потеряла Россия в боях за Бахмут

Напомним, по словам спикера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби, за последние 5 месяцев Россия потеряла в районе Бахмута и на остальную линию фронта более 100 тысяч военных. Из них более 20 тысяч — погибшие, почти половина из которых — наемники ППК "Вагнер". Эти данные подтверждены американской разведкой.

Бахмут
Город Бахмут, конец апреля 2023 года. Фото: FB-страница 93-й ОМБр "Холодный Яр"

"Успехи россиян в Бахмуте достигнуты ужасной-ужасной ценой, а оборона Украины там остается сильной. Также Россия провалила попытку осуществить наступление на Донбассе через Бахмут. Ее войска так и не смогли захватить никакой реальной стратегически важной территории", — подчеркнул Кирби.

Также на днях украинских защитников на Бахмутском направлении посетил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

В своем телеграмм-канале он написал, что вместе с командирами был принят ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику.

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