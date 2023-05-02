Сирський разом з командирами ухвалив низку необхідних рішень на Бахмутському напрямку

Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy/57

Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав до українських військових, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Він разом з командирами ухвалив низку необхідних рішень.

Про це Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

"Разом з командирами ми ухвалили низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та нанесення максимальних втрат противнику", — наголосив Сирський.

Він поспілкувався із захисниками східного фронту. За його словами, в центрі уваги завжди повинні бути люди, від солдата то комбрига. Командувач східного угруповання військ наголосив, що ніхто не повинен залишитись осторонь, адже завдяки їх професіоналізму Бахмут тримається.

"Наші командири і воїни — це герої сучасності, які щодня вщент розбивають плани ворога", — зазначив Сирський.

Нагадаємо, у неділю, 30 квітня, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський працював на декількох напрямках в районах бойових дій. Він розповів, що на Бахмутському напрямку наразі ситуація доволі складна, а на Лиманському — бійці ЗСУ взяли в полон десять російських окупантів.

Також ми писали, що російські окупанти не полишають ідеї взяти під свій повний контроль Бахмут. З цією метою вони атакують українських захисників відразу з декількох напрямків.

Додамо, протягом останнього тижня лінія фронту майже не рухалася. Бої на деяких ділянках фронту під Бахмутом і Мар’їнкою відбуваються на відстані 50 метрів та менше.