Втрати російських окупантів складають 100 тис. загиблих за останні п'ять місяців, — Кірбі

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі під час пресконференції. Фото: Голос Америки

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що за підрахунками США, втрати російських окупантів складають 100 000 загиблих. Така кількість за останні п’ять місяців у боях проти України в районі Бахмута.

Про це повідомляє Reuters.

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Кірбі зазначив, що оцінками американської розвідки, кількість загиблих складає понад 20 000, половина з яких належать до групи найманців Вагнера, до якої входять засуджені, звільнені з в'язниці, щоб приєднатися до бойових дій.

"Спроба Росії здійснити наступ на Донбасі переважно через Бахмут провалилася. Росія не змогла захопити жодної справжньої стратегічної та значної території", — зазначив Кірбі.

Він сказав, що росіяни досягли деяких успіхів у Бахмуті, але це сталося "жахливою ціною". Однак оборона України в регіоні все ж залишається сильною.

"Росія вичерпала свої військові запаси та свої збройні сили, і лише з грудня, за нашими оцінками, Росія зазнала понад 100 000 втрат, у тому числі понад 20 000 убитих у боях, майже половина з яких були солдатами Вагнера", – сказав він.

Кірбі додав, що найближчим часом буде оголошено про черговий пакет озброєнь США для України.

Нагадаємо, що російська приватна військова компанія "Вагнер" зазнала величезних втрат. "Вагнерцівцям" немає ким воювати, а трупи своїх убитих колег вони не забирають з поля бою.