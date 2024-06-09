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Россияне скрывают свои потери на Харьковском направлении — в ISW объяснили, каким образом

9 июня 2024 07:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне придумали новый способ, как скрыть свои потери
Потери оккупантов. Иллюстративное фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во время нового наступления на Харьковскую область российские войска понесли значительные потери в живой силе. Однако Россия пытается скрыть количество потерь и распространяет видео с фейковой озвучкой военных.

Об этом пишет ISW.

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7 июня российские военкоры обнародовали в соцсетях видео, на котором якобы военнослужащие 1009-го мотострелкового полка опровергают свое уничтожение. Однако, по информации СМИ, эти кадры оказались фейком: ролик, скорее всего, записали на Харьковском направлении, но на нем были российские военные подразделения БАРС. В то же время на него была наложена фейковая озвучка.

"Мы военнослужащие 1009 года полка, находимся в группировке войск "Север". Хотим развенчать все слухи о том, что у нас тяжелые потери. Это не так. Не ведитесь на провокации", — сказали оккупанты.

Известно, что оригинальное видео было опубликовано еще 5 июня, и на нем россияне просят большее количество беспилотников. Как отметили аналитики, бойцы "БАРС" прикрывают лицо масками, что облегчает замену аудиозаписи на поддельную, поскольку зрители не видят, что она не соответствует движениям рта солдат.

Кроме того, ложность подтверждает видео, опубликованное 2 июня российским солдатом 1009-го мотострелкового полка. На нем он рассказал, что в его роте осталось только 12 человек из 100, который воевали под Волчанском.

Ранее глава Кремля Владимир Путин нечаянно подтвердил большие потери российской армии в Украине. Выступая на форуме в Санкт-Петербурге 5 июня, он вспомнил, что ежемесячно в Украине погибают примерно 5 000 российских военных.

Также пограничники бригады "Помста" показали, как ликвидировали раненого захватчика, которого покинули собратья.

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