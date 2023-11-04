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Россияне продолжают наступать под Авдеевкой, ситуация сложная, — ISW

4 ноября 2023 08:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне продолжают наступать под Авдеевкой, ситуация сложная, — ISW
Украинские военные под Авдеевкой. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Третьего ноября российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки. Захватчики заявили об успехах на северном фланге города.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Схема бои за Авдеевку. Фото: ISW

Россияне продолжают наступать на Авдеевку

Геолокационные кадры, опубликованные 3 ноября, показывают, что российские войска продвинулись юго-западнее Красногоровки к железнодорожной линии к северу от Авдеевки.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали сопротивляться наступлению россиян возле Авдеевки и отбили более 17 российских атак вблизи Степного, Северного, Тоненького и Первомайского.

Позже представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что активных боевых действий вблизи Авдеевки не велось, но украинские силы ожидают "ухудшения ситуации" в этом районе.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска ведут интенсивный обстрел украинских позиций в Авдеевке, а к северу и югу от населенного пункта продолжаются пехотные бои.

Что пишут российские блоггеры

Российский военный блоггер утверждал, что по состоянию на 3 ноября российские войска совершили неопределенное продвижение к юго-востоку от Авдеевки.

Также российские военные блоггеры утверждали, что бои продолжались вблизи Авдеевского коксохимического завода.

Также украинские официальные лица и российские источники сообщили, что российские силы готовятся к третьей серии больших штурмов вблизи Авдеевки.

Ранее мы сообщали, что россияне действительно используют тактику "мясных штурмов", но только на некоторых участках и с использованием жителей оккупированных территорий Донбасса. Подготовленные бойцы штурмуют украинские укрепрайоны, используя тактику ЧВК "Вагнер", большим количеством малых мобильных групп.

Напомним, российские войска, вероятно, готовятся к очередной волне чрезвычайно изнурительных наземных атак с использованием пехоты на украинские позиции в районе Авдеевки. Накануне они значительно замедлили темп.

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