Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину: голова ОВА розповів про свіжі руйнування і жертви
Російські окупаційні війська за добу убили одного мирного мешканця Донецької області. Ще одна людина зазнала поранень.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Волноваський напрямок
У цій частині Донецької області росіяни використовували для терору мирного населення різноманітну зброю.
У Вугледарській громаді Новоукраїнка була обстріляна “Градами”, Богоявленка — артилерією, Пречистівка — запалювальними боєприпасами.
Донецький напрямок
На цьому напрямку було тимчасове затишшя.
Відомо лише про поодинокі обстріли старої частини Авдіївки.
Горлівський напрямок
Тут зафіксовано один летальний випадок. Мирний мешканець загинув під час обстрілу у Часовоярській громаді.
Російські окупанти обстріляли Бахмут і Торецьку громаду, відомо про численні руйнування, зокрема, у самому Бахмуті були пошкоджені дві багатоповерхівки.
Лисичанський напрямок
Росіяни завдали удару по Зарічному Лиманської громади.
Була поранена одна людина.
Нагадаємо, 18 квітня російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок удару по ринку з пораненнями було госпіталізовано восьмеро людей, двоє з них — у вкрай важкому стані.