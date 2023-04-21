Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину: голова ОВА розповів про свіжі руйнування і жертви

Наслідки обстрілу населених пунктів Донецької області. Фото: Telegram Павла Кириленка

Російські окупаційні війська за добу убили одного мирного мешканця Донецької області. Ще одна людина зазнала поранень.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Волноваський напрямок

У цій частині Донецької області росіяни використовували для терору мирного населення різноманітну зброю.

У Вугледарській громаді Новоукраїнка була обстріляна “Градами”, Богоявленка — артилерією, Пречистівка — запалювальними боєприпасами.

Обстріл Донецької області

Фото: Telegram Кириленка

Донецький напрямок

На цьому напрямку було тимчасове затишшя.

Відомо лише про поодинокі обстріли старої частини Авдіївки.

Наслідки обстрілу Донецької області

Фото: Telegram Кириленка

Горлівський напрямок

Тут зафіксовано один летальний випадок. Мирний мешканець загинув під час обстрілу у Часовоярській громаді.

Російські окупанти обстріляли Бахмут і Торецьку громаду, відомо про численні руйнування, зокрема, у самому Бахмуті були пошкоджені дві багатоповерхівки.

Росіяни обстріляли Донеччину

Фото: Telegram Кириленка

Лисичанський напрямок

Росіяни завдали удару по Зарічному Лиманської громади.

Була поранена одна людина.

Наслідки ударів по Донеччині

Фото: Telegram Кириленка

Нагадаємо, 18 квітня російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок удару по ринку з пораненнями було госпіталізовано восьмеро людей, двоє з них — у вкрай важкому стані.