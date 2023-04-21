Россияне обстреливают Донецкую область: глава ОВА рассказал о свежих разрушениях и жертвах
Российские оккупационные войска в сутки убили одного мирного жителя Донецкой области. Еще один человек получил ранения.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Волновахское направление
В этой части Донецкой области россияне использовали для террора мирного населения разнообразное оружие.
В Угледарской громаде Новоукраинка была обстреляна "Градами", Богоявленка — артиллерией, Пречистовка — зажигательными боеприпасами.
Донецкое направление
На этом направлении было временное затишье.
Известно лишь об единичных обстрелах старой части Авдеевки.
Горловское направление
Здесь зафиксирован один летальный случай. Мирный житель погиб при обстреле в Часовоярской громаде.
Российские оккупанты обстреляли Бахмут и Торецкую громаду, известно о многочисленных разрушениях, в частности, в самом Бахмуте были повреждены две многоэтажки.
Лисичанское направление
Россияне нанесли удар по Заречному Лиманской громады.
Был ранен один человек.
Напомним, 18 апреля российские оккупационные войска обстреляли город Украину в Донецкой области. В результате удара по рынку с ранениями были госпитализированы восемь человек, двое из них — в крайне тяжелом состоянии.