Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне обстреливают Донецкую область: глава ОВА рассказал о свежих разрушениях и жертвах arrow

Россияне обстреливают Донецкую область: глава ОВА рассказал о свежих разрушениях и жертвах

21 апреля 2023 09:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне обстреливают Донецкую область: глава ОВА рассказал о свежих разрушениях и жертвах
Последствия обстрелов населенных пунктов Донецкой области. Фото: Telegram Павла Кириленко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска в сутки убили одного мирного жителя Донецкой области. Еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Читайте также:

Волновахское направление

В этой части Донецкой области россияне использовали для террора мирного населения разнообразное оружие.

В Угледарской громаде Новоукраинка была обстреляна "Градами", Богоявленка — артиллерией, Пречистовка — зажигательными боеприпасами.

Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области
Фото: Telegram Кириленко

Донецкое направление

На этом направлении было временное затишье.

Известно лишь об единичных обстрелах старой части Авдеевки.

Последствия обстрела Донецкой области
Последствия обстрела Донецкой области
Фото: Telegram Кириленко

Горловское направление

Здесь зафиксирован один летальный случай. Мирный житель погиб при обстреле в Часовоярской громаде.

Российские оккупанты обстреляли Бахмут и Торецкую громаду, известно о многочисленных разрушениях, в частности, в самом Бахмуте были повреждены две многоэтажки.

Россияне обстреляли Донбасс
Россияне обстреляли Донбасс
Фото: Telegram Кириленко

Лисичанское направление

Россияне нанесли удар по Заречному Лиманской громады.

Был ранен один человек.

Последствия ударов по Донбасу
Последствия ударов по Донбасу
Фото: Telegram Кириленко

Напомним, 18 апреля российские оккупационные войска обстреляли город Украину в Донецкой области. В результате удара по рынку с ранениями были госпитализированы восемь человек, двое из них — в крайне тяжелом состоянии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас