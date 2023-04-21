Россияне обстреливают Донецкую область: глава ОВА рассказал о свежих разрушениях и жертвах

Последствия обстрелов населенных пунктов Донецкой области. Фото: Telegram Павла Кириленко

Российские оккупационные войска в сутки убили одного мирного жителя Донецкой области. Еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Волновахское направление

В этой части Донецкой области россияне использовали для террора мирного населения разнообразное оружие.

В Угледарской громаде Новоукраинка была обстреляна "Градами", Богоявленка — артиллерией, Пречистовка — зажигательными боеприпасами.

Обстрел Донецкой области

Фото: Telegram Кириленко

Донецкое направление

На этом направлении было временное затишье.

Известно лишь об единичных обстрелах старой части Авдеевки.

Последствия обстрела Донецкой области

Фото: Telegram Кириленко

Горловское направление

Здесь зафиксирован один летальный случай. Мирный житель погиб при обстреле в Часовоярской громаде.

Российские оккупанты обстреляли Бахмут и Торецкую громаду, известно о многочисленных разрушениях, в частности, в самом Бахмуте были повреждены две многоэтажки.

Россияне обстреляли Донбасс

Фото: Telegram Кириленко

Лисичанское направление

Россияне нанесли удар по Заречному Лиманской громады.

Был ранен один человек.

Последствия ударов по Донбасу

Фото: Telegram Кириленко

Напомним, 18 апреля российские оккупационные войска обстреляли город Украину в Донецкой области. В результате удара по рынку с ранениями были госпитализированы восемь человек, двое из них — в крайне тяжелом состоянии.