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Росіяни продовжують тероризувати та катувати працівників на ЗАЕС, — Енергоатом

31 травня 2023 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росіяни продовжують тероризувати та катувати працівників на ЗАЕС, — Енергоатом
Російський окупант біля ЗАЕС. Фото: bbc.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Окупанти посилили тиск на працівників Запорізької АЕС і катуваннями змушують їх підписувати контракт з росіянами. Попри знущання українці тримаються гідно.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" в Telegram.

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"У місті-супутнику тимчасово окупованої ЗАЕС Енергодарі р*шисти суттєво посилили пошук тих українських атомників, які мужньо тримаються вже понад рік та не підписують трудові договори із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома", — йдеться в повідомлені.

Зазначається, що окупанти катують працівників. Так, вони кількох побили, вимагаючи дати згоду на співпрацю з Росією.

Однак навіть попри погрози та побої росіян, українці на ЗАЕС тримаються гідно і відмовляються співпрацювати з ними. 

"Якомога швидша деокупація Запорізької АЕС, вигнання р*шистів з Енергодару та передача контролю над станцією її законному українському оператору — Енергоатому — це єдиний шлях припинення російського беззаконня на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки", — зазначили в Енергоатомі.

Нагадаємо, що російські окупанти готують провокацію на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС. Вони хочуть зробити імітацію удару по станції і звинуватити у цьому Україну. Наразі ядерна провокація росіян із загрозою радіаційного зараження є малоймовірною.

Також ми повідомляли, що 27 травня російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Вони намагаються зірвати контрнаступальні дії Сил безпеки і оборони України. 

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