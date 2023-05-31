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Россияне продолжают терроризировать и пытать работников на ЗАЭС, — Энергоатом

31 мая 2023 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россияне продолжают терроризировать и пытать работников на ЗАЭС, — Энергоатом
Российский оккупант возле ЗАЭС. Фото: bbc.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Оккупанты усилили давление на работников Запорожской АЭС и пытками заставляют их подписывать контракт с россиянами. Несмотря на издевательство, украинцы держатся достойно.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram

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"В городе-спутнике временно оккупированной ЗАЭС Энергодаре р*шисты существенно усилили поиск тех украинских атомщиков, которые мужественно держатся уже более года и не подписывают трудовые договоры с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты пытают работников. Так, они нескольких избили, требуя дать согласие на сотрудничество с Россией.

Однако даже, несмотря на угрозы и побои россиян, украинцы на ЗАЭС держатся достойно и отказываются сотрудничать с ними.

"Быстрейшая деоккупация Запорожской АЭС, изгнание р*шистов из Энергодара и передача контроля над станцией ее законному украинскому оператору — Энергоатому — это единственный путь прекращения российского беззакония на ЗАЭС и обеспечения ее дальнейшей безопасности", — отметили в Энергоатоме.

Напомним, что российские оккупанты готовят провокацию на временно захваченной Запорожской АЭС. Они хотят произвести имитацию удара по станции и обвинить в этом Украину. Сейчас ядерная провокация россиян с угрозой радиационного заражения маловероятны.

Также мы сообщали, что 27 мая российские спецслужбы начали проводить провокацию с химическим оружием на временно оккупированных территориях Запорожской области. Они пытаются сорвать контрнаступательные действия Сил безопасности и обороны Украины.

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