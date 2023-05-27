Експерт розповів, які можуть бути наслідки провокацій окупантів на ЗАЕС

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

Російські окупанти готують провокацію на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС. Вони хочуть зробити імітацію удару по станції і звинуватити у цьому Україну. Наразі ядерна провокація росіян із загрозою радіаційного зараження є малоймовірною.

Про це сказав військовий аналітик Олександр Алесін в ефірі FREEДОМ.

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Експерт вважає, що влада РФ хотіла б використати територію України з політичною, економічною та господарською метою, тому президенту Володимиру Путіну не потрібне зараження цих територій.

"Як же вони наступатимуть, захоплюватимуть цю територію, якщо її буде заражено радіоактивними елементами, які можуть виділитися під час вибуху?.. Тому я думаю, що з огляду на плани РФ, озвучені Дмитром Медведєвим про те, що вони мають намір рухатися мало не до Дніпра і далі мало не до західного кордону, ця ситуація є малоймовірною. І не через те, що Російська Федерація виявляє особливий гуманізм, а через те, що вона будує далекосяжні плани щодо захоплення ще значної частини української території", — наголосив Алесін.

За його словами, провокація, яку готують окупанти, призведе до зараження не лише українських земель, а й території Білорусі, РФ та країн ЄС. Військовий аналітик зазначив, що світова спільнота зробить все, щоб плани Путіна не реалізувалися.

"Якщо станеться катастрофа на одній із ядерних електростанцій, то роза вітрів така, що будуть заражені не лише прилеглі землі, а й південні території Білорусі та самої Російської Федерації. Потоки повітря понесуть усі ці елементи на Західну Європу. Я думаю, що Західна Європа та світова спільнота докладуть усіх своїх зусиль для того, щоб такий варіант не реалізувався… Повторення чорнобильського сценарію, зараження значної частини власних територій радіоактивними елементами навряд чи входить до планів РФ. Це елемент інформаційної війни по обидва боки, я думаю. Йде інформаційне протиборство", — додав Алесін.

Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, російські спецслужби почали втілювати провокацію із хімічною зброєю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Вони намагаються зірвати контрнаступальні дії Сил безпеки і оборони України.

Також ми писали, що представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що окупанти планують провокацію на Запорізькій АЕС. За його словами, росіяни хочуть зробити імітацію удару по станції і звинуватити у цьому Україну.

Додамо, на тлі постійної загрози з боку окупантів щодо Запорізької АЕС, зокрема можливої атаки на станцію, українці мають знати, як себе захистити під час радіаційної аварії. Так, варто знати три ключові правила — перебувати в укритті, слідкувати за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади.