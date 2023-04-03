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Росіяни продовжують вбивати цивільних на Донеччині: деталі від ОВА

3 квітня 2023 08:54
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Цивільні гинуть від агресії рф
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

На Донеччині росія вбиває цивільних. Наразі визначити точну кількість жертв на сході України — неможливо.

Про це інформує Донецька ОВА.

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"росія вбиває цивільних!" — пише голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Всього від початку вторгнення на Донеччині вбитих 1446 осіб та 3336 поранено. Ці дані без урахування жертв в Маріуполі та Волновасі.

За 2 квітня росіяни вбили 6 жителів Донеччини — у Костянтинівці. Ще 15 людей в області дістали поранення:

  • Константинівка: 9 людей
  • Бахмут: 3 людини
  • Торецьк: 1 людина
  • Вугледар: 1 людина
  • Калинівка: 1 людина

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

карта вбитих цивільних

Нагадаємо, що ЗСУ відбили понад 70 атак противника. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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