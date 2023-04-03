Росіяни продовжують вбивати цивільних на Донеччині: деталі від ОВА

Цивільні гинуть від агресії рф

На Донеччині росія вбиває цивільних. Наразі визначити точну кількість жертв на сході України — неможливо.

Про це інформує Донецька ОВА.

Читайте також:

У Костянтинівці росіяни вбили цивільних

"росія вбиває цивільних!" — пише голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Всього від початку вторгнення на Донеччині вбитих 1446 осіб та 3336 поранено. Ці дані без урахування жертв в Маріуполі та Волновасі.

За 2 квітня росіяни вбили 6 жителів Донеччини — у Костянтинівці. Ще 15 людей в області дістали поранення:

Константинівка: 9 людей

Бахмут: 3 людини

Торецьк: 1 людина

Вугледар: 1 людина

Калинівка: 1 людина

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили понад 70 атак противника. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.