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Россияне продолжают убивать гражданских в Донецкой области: детали от ОВА

3 апреля 2023 08:54
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Гражданские гибнут от агрессии рф
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

В Донецкой области россия продолжает убивать гражданских. Пока определить точное количество жертв на востоке Украины — невозможно.

Об этом информирует Донецкая ОВА.

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"россия убивает гражданских!" — пишет глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.

Всего с начала вторжения в Донецкой области убиты 1446 человек и 3336 ранены. Эти данные без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

За 2 апреля россияне убили 6 жителей Донбасса — в Константиновке. Еще 15 человек в области получили ранения:

  • Константиновка: 9 человек
  • Бахмут: 3 человека
  • Торецк: 1 человек
  • Угледар: 1 человек
  • Калиновка: 1 человек

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

карта убитых гражданских

Напомним, что ВСУ отразили более 70 атак противника. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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