Россияне продолжают убивать гражданских в Донецкой области: детали от ОВА

Гражданские гибнут от агрессии рф

В Донецкой области россия продолжает убивать гражданских. Пока определить точное количество жертв на востоке Украины — невозможно.

Об этом информирует Донецкая ОВА.

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"россия убивает гражданских!" — пишет глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.



Всего с начала вторжения в Донецкой области убиты 1446 человек и 3336 ранены. Эти данные без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

За 2 апреля россияне убили 6 жителей Донбасса — в Константиновке. Еще 15 человек в области получили ранения:

Константиновка: 9 человек

Бахмут: 3 человека

Торецк: 1 человек

Угледар: 1 человек

Калиновка: 1 человек

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, что ВСУ отразили более 70 атак противника. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.