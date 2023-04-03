Россияне продолжают убивать гражданских в Донецкой области: детали от ОВА
В Донецкой области россия продолжает убивать гражданских. Пока определить точное количество жертв на востоке Украины — невозможно.
Об этом информирует Донецкая ОВА.
В Константиновке россияне убили гражданских
"россия убивает гражданских!" — пишет глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.
Всего с начала вторжения в Донецкой области убиты 1446 человек и 3336 ранены. Эти данные без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
За 2 апреля россияне убили 6 жителей Донбасса — в Константиновке. Еще 15 человек в области получили ранения:
- Константиновка: 9 человек
- Бахмут: 3 человека
- Торецк: 1 человек
- Угледар: 1 человек
- Калиновка: 1 человек
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, что ВСУ отразили более 70 атак противника. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.