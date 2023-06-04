Втрати ворога на фронті — Генштаб

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Росіяни зазнають великих втрат у живій силі на фронті. Від початку доби є загиблі та поранені різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Повідомляється, що Сили оборони України вдарили по позиціях противника. Приблизно зі 100 осіб є поранені різного ступеня тяжкості, а також загиблі.

"Встановлено, що до одного з підрозділів російських окупаційних військ, який діє на тимчасово захопленій території Харківської області, протягом тижня для посилення прибув особовий склад з числа колишніх засуджених громадян Російської Федерації у кількості близько 500 осіб. Після завдання вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника, близько 100 осіб з числа новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня важкості, зокрема, і несумісних з життям", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після успішного удару ЗСУ близько 80 осіб самовільно залишили свої позиції.

Нагадаємо, раніше ми писали про нове зведення Генштабу за 3 червня.

Додамо, що минулої доби російські окупанти завдали 2 ударів по Донецькій та Дніпропетровській областях за допомогою ракетних комплексів "Іскандер". Понад 20 людей зазнали поранень, зокрема діти.