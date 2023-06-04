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Россияне продолжают нести большие потери в живой силе, — Генштаб

4 июня 2023 20:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Потери врага на фронте — Генштаб
Российский оккупант. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Россияне несут большие потери в живой силе на фронте. С начала суток есть погибшие и раненые различной степени тяжести.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Сообщается, что Силы обороны Украины ударили по позициям противника. Приблизительно из 100 человек есть ранены различной степени тяжести, а также погибшие.

"Установлено, что в одно из подразделений российских оккупационных войск, которое действует на временно захваченной территории Харьковской области, в течение недели для усиления прибыл личный состав из числа бывших осужденных граждан Российской Федерации в количестве около 500 человек. После нанесения огневого поражения Силами обороны Украины по позициям противника, около 100 человек из числа вновь прибывшего подкрепления получили ранения различной степени тяжести, в том числе и не совместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после успешного удара ВСУ около 80 человек самовольно покинули свои позиции.

Напомним, ранее мы писали о новом возведении Генштаба за 3 июня.

Добавим, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 удара по Донецкой и Днепропетровской областях с помощью ракетных комплексов "Искандер". Более 20 человек получили ранения, в том числе дети.

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