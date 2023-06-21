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Россияне роют окопы на админгранице Херсонской области и Крыма, — разведка Британии

21 июня 2023 11:14
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне роют окопы на админгранице Херсонской области и Крыма, — разведка Британии
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россия продолжает активное укрепление оборонительных позиций в своих тыловых областях на административной границе Херсонской области и Крыма. Несмотря на ожесточенные боевые действия, которые происходят на южной границе Украины, строительство оборонительных рубежей идет в активном режиме. 

Об этом говорится в отчете британской разведки.

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О чем идет речь в отчете британской разведки

В сообщении говорится, что за последний месяц отчеты указывают на то что действия РФ направлены на значительное укрепление своих позиций, причем особое внимание уделяется областям, прилегающим к оккупированному Крыму.

Ключевой точкой в этом контексте является масштабная оборонительная зона в 9 километров, расположенная на север от города Армянск. Это оборонительное укрепление строится на узкой сухопутной полосе, которая связывает Крым с Херсонской областью.

Такое обширное и продуманное строительство оборонительных сооружений подтверждает оценку российского командования о том, что украинские войска вполне способны начать прямое военное вторжение в Крым, согласно британским разведданным.

Российская стратегия подчеркивает, что поддержание контроля над полуостровом Крым является главным приоритетом страны на политическом уровне, что подтверждают выводы британской разведки.

Окопы
Карта окопов россиян. Фото: Британская разведка
Окопы
Карта окопов россиян. Фото: Британская разведка

Напомним, что Министерство обороны РФ изменило информационную политику в отношении информационного освещения контрнаступления ВСУ. При этом 20 июня  украинские бойцы провели наступление минимум на двух участках.

Кроме того, на некоторых направлениях фронта украинские войска удачно продвигаются, так что контрнаступательная операция идет по плану. Однако следует отметить, что измерять успех контрнаступления не стоит только по населенным пунктам.

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