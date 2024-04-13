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За минулу добу РФ понад 400 разів обстріляла Запорізьку область, — ОВА

13 квітня 2024 09:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
За минулу добу РФ понад 400 разів обстріляла Запорізьку область, — ОВА
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Іван Федоров
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська протягом минулої доби 410 разів обстріляли Запорізьку область. Під ворожий вогонь потрапило щонайменше вісім населених пунктів регіону. 

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

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Так, російська авіація завдала чотири удари по Роботиному.

Водночас 128 дронів різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку,  Новоандріївку та Червонодніпровку.

Також РФ здійснила 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці, Роботиному та Малинівці.

Крім того, по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новоселівки окупанти завдали 256 обстрілів з артилерії. 

Внаслідок атак загарбників в області було зруйновано 17 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, 5 квітня російські окупанти двічі атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Також ми писали, що 8 квітня РФ здійснила ракетний удар по будівлі міської інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок обстрілу серед цивільних є загиблі та поранені.

Михайло Федоров
Запорізька область
обстріли
окупанти
війна в Україні

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