За минулу добу РФ понад 400 разів обстріляла Запорізьку область, — ОВА

Наслідки обстрілу. Фото: Telegram/Іван Федоров

Російські війська протягом минулої доби 410 разів обстріляли Запорізьку область. Під ворожий вогонь потрапило щонайменше вісім населених пунктів регіону.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

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Так, російська авіація завдала чотири удари по Роботиному.

Водночас 128 дронів різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Червонодніпровку.

Також РФ здійснила 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці, Роботиному та Малинівці.

Крім того, по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новоселівки окупанти завдали 256 обстрілів з артилерії.

Внаслідок атак загарбників в області було зруйновано 17 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, 5 квітня російські окупанти двічі атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Також ми писали, що 8 квітня РФ здійснила ракетний удар по будівлі міської інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок обстрілу серед цивільних є загиблі та поранені.