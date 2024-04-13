Россияне расстреляли гражданский автомобиль на Черниговщине

Расстрелянное авто. Фото. Национальная полиция Украины

В Черниговской области россияне прицельно обстреляли гражданский автомобиль. Известно, что мужчина, который был за рулем, погиб.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в субботу, 13 апреля.

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Утром 13 апреля на территории Черниговской области россияне расстреляли машину. Водитель, доставлявший продовольствие в деревни, которые находятся возле границы, погиб.

"Черниговщина. Сегодня утром россияне убили мужчину, который вез продукты жителям пограничных сел. Российская армия прицельно обстреляла гражданский автомобиль жителя Новгорода-Северского", — заявили в полиции.

Сообщение Национальной полиции Украины. Фото: скриншот

В результате атаки автомобиль вспыхнул, а водитель, рожденный в 1990 году, получил смертельные ранения. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Напомним, что за минувшие сутки РФ более 400 раз обстреляли Запорожскую область.

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