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Россияне расстреляли гражданский автомобиль на Черниговщине

13 апреля 2024 13:56
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Россияне расстреляли гражданский автомобиль на Черниговщине
Расстрелянное авто. Фото. Национальная полиция Украины
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Черниговской области россияне прицельно обстреляли гражданский автомобиль. Известно, что мужчина, который был за рулем, погиб.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в субботу, 13 апреля.

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Утром 13 апреля на территории Черниговской области россияне расстреляли машину. Водитель, доставлявший продовольствие в деревни, которые находятся возле границы, погиб.

"Черниговщина. Сегодня утром россияне убили мужчину, который вез продукты жителям пограничных сел. Российская армия прицельно обстреляла гражданский автомобиль жителя Новгорода-Северского", — заявили в полиции.

Сообщение Национальной полиции Украины. Фото: скриншот
Сообщение Национальной полиции Украины. Фото: скриншот

В результате атаки автомобиль вспыхнул, а водитель, рожденный в 1990 году, получил смертельные ранения. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Напомним, что за минувшие сутки РФ более 400 раз обстреляли Запорожскую область.

Ранее мы писали, что СМИ показали, как выглядит одна из ТЭС ДТЭК после двух ракетных атак россиян.

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