Росіяни силою захопили собор ПЦУ в Сімферополі

Кафедральний храм святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги Православної церкви України в Криму. Фото: Андрій Щекун

Окупанти РФ захопили Кафедральний храм святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги Православної церкви України в тимчасово окупованому Сімферополі. Росіяни масово виносять майно звідти.

Про це повідомляє головний редактор газети "Кримська світлиця" Андрій Щекун.

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За словами Андрія Щекуна, окупанти описують і забирають майно Православної церкви України в Криму.

У незаконних діях беруть участь представники так званого "фонду держмайна республіки Крим "РФ разом з "службовими приставами республіки Крим РФ".

"Віроломно, без жодних пояснень і попереджень представників релігійної громади та церковнослужбовців. Є вже перша інформація: Новіков Євгеній Миколайович — московський судовий пристав, який керує захопленням храму ПЦУ в Криму", — написав Щекун.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Верховній Раді представили стратегію першочергових кроків, які мають розпочатися після деокупації Криму. Уже є напрацьований цілий комплекс відповідних заходів.

Також у ГУР МО України заявили, що Російська окупаційна армія активно вибудовує багатоешелонні лінії оборони в Криму. Незважаючи на те, що ворог ретельно готується, українським захисникам відомо, як обійти ці потужні оборонні споруди.