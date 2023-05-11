Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни силою захопили собор ПЦУ в Сімферополі arrow

Росіяни силою захопили собор ПЦУ в Сімферополі

11 травня 2023 14:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Росіяни силою захопили собор ПЦУ в Сімферополі
Кафедральний храм святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги Православної церкви України в Криму. Фото: Андрій Щекун
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Окупанти РФ захопили Кафедральний храм святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги Православної церкви України в тимчасово окупованому Сімферополі. Росіяни масово виносять майно звідти.

Про це повідомляє головний редактор газети "Кримська світлиця" Андрій Щекун.

Читайте також:

Окупанти виламують двері і виносять майно

За словами Андрія Щекуна, окупанти описують і забирають майно Православної церкви України в Криму.

У незаконних діях беруть участь представники так званого "фонду держмайна республіки Крим "РФ разом з "службовими приставами республіки Крим РФ". 

"Віроломно, без жодних пояснень і попереджень представників релігійної громади та церковнослужбовців. Є вже перша інформація: Новіков Євгеній Миколайович — московський судовий пристав, який керує захопленням храму ПЦУ в Криму", — написав Щекун.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Верховній Раді представили стратегію першочергових кроків, які мають розпочатися після деокупації Криму. Уже є напрацьований цілий комплекс відповідних заходів.

Також у ГУР МО України заявили, що Російська окупаційна армія активно вибудовує багатоешелонні лінії оборони в Криму. Незважаючи на те, що ворог ретельно готується, українським захисникам відомо, як обійти ці потужні оборонні споруди.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Україна отримає ракети, що дістануть до Кримського мосту

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB