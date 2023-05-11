Россияне силой захватили собор ПЦУ в Симферополе
Оккупанты РФ захватили Кафедральный храм святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги Православной церкви Украины во временно оккупированном Симферополе. Руссияне массово выносят имущество оттуда.
Об этом сообщает главный редактор газеты "Крымская светлица" Андрей Щекун.
оккупанты выламывают двери и выносят имущество
По словам Андрея Щекуна, оккупанты описывают и забирают имущество Православной церкви Украины в Крыму.
В незаконных действиях участвуют представители так называемого "фонда госимущества республики Крым "РФ вместе с "служебными приставами республики Крым РФ".
"Вероломно, без объяснений и предупреждений представителей религиозной общины и церковнослужащих. Есть уже первая информация: Новиков Евгений Николаевич — московский судебный пристав, который руководит захватом храма ВЦУ в Крыму", — написал Щекун.
Напомним, ранее мы писали, что в Верховной Раде представили стратегию первоочередных шагов, которые должны начаться после деоккупации Крыма. Уже наработан целый комплекс соответствующих мероприятий.
Также в ГУР МО Украины заявили, что Российская оккупационная армия активно выстраивает многоэшелонные линии обороны в Крыму. Несмотря на то, что враг усердно готовится, украинским защитникам известно, как обойти эти мощные оборонительные сооружения.