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Россияне силой захватили собор ПЦУ в Симферополе

11 мая 2023 14:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Россияне силой захватили собор ПЦУ в Симферополе
Кафедральный храм святых равноапостольных князей Владимира и княгини Ольги Православной церкви Украины в Крыму. Фото: Андрей Щекун
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Оккупанты РФ захватили Кафедральный храм святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги Православной церкви Украины во временно оккупированном Симферополе. Руссияне массово выносят имущество оттуда.

Об этом сообщает главный редактор газеты "Крымская светлица" Андрей Щекун.

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По словам Андрея Щекуна, оккупанты описывают и забирают имущество Православной церкви Украины в Крыму.

В незаконных действиях участвуют представители так называемого "фонда госимущества республики Крым "РФ вместе с "служебными приставами республики Крым РФ".

"Вероломно, без объяснений и предупреждений представителей религиозной общины и церковнослужащих. Есть уже первая информация: Новиков Евгений Николаевич — московский судебный пристав, который руководит захватом храма ВЦУ в Крыму", — написал Щекун.

Напомним, ранее мы писали, что в Верховной Раде представили стратегию первоочередных шагов, которые должны начаться после деоккупации Крыма. Уже наработан целый комплекс соответствующих мероприятий.

Также в ГУР МО Украины заявили, что Российская оккупационная армия активно выстраивает многоэшелонные линии обороны в Крыму. Несмотря на то, что враг усердно готовится, украинским защитникам известно, как обойти эти мощные оборонительные сооружения.

 

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