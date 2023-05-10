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ЗМІ оприлюднили карту військових об'єктів у окупованому Криму

10 травня 2023 10:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗМІ оприлюднили карту військових об'єктів у окупованому Криму
Російські війська на окупованому українському півострові. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Журналісти виявили і нанесли на карту понад 200 військових об’єктів у Криму. Росіяни за час окупації систематично насичували захоплений півострів військами та технікою.

Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

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Журналісти проєктів "Крим.Реалії", "Схеми", "Радіо Свобода", RFE/RL’s Central Newsroom створили карту військових об’єктів на території півострова Крим.

Усього на карту було нанесено понад 200 об’єктів.

Усі військові об'єкти в Криму
Усі військові об'єкти в Криму
Скріншот карти

Росія, як зазначили автори проєкту, з 2014 року систематично мілітаризувала захоплений український півострів, збільшуючи кількість своїх військ у Криму.

Які об’єкти були помічені на півострові

На карті розміщені такі об’єкти, як:

  • військові полігони;
  • бази палива;
  • склади боєприпасів;
  • місця розташування РЛС та ППО;
  • місця розташування штабів та військових частин різних родів військ;
  • аеродроми та бази Чорноморського флоту Росії.

Найбільша кількість військових об’єктів розташована в районах Севастополя, Євпаторії та Керчі.

Журналісти виявили їх за допомогою супутникових знімків Planet Labs та зібраних фото.

Нагадаємо, що, за інформацією ГУР, росіяни, попри мілітаризацію Криму, панікують і планують втікати з півострова до Росії.

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