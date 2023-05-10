ЗМІ оприлюднили карту військових об'єктів у окупованому Криму
Журналісти виявили і нанесли на карту понад 200 військових об’єктів у Криму. Росіяни за час окупації систематично насичували захоплений півострів військами та технікою.
Про це повідомило видання "Радіо Свобода".
Мілітаризація Криму
Журналісти проєктів "Крим.Реалії", "Схеми", "Радіо Свобода", RFE/RL’s Central Newsroom створили карту військових об’єктів на території півострова Крим.
Усього на карту було нанесено понад 200 об’єктів.
Росія, як зазначили автори проєкту, з 2014 року систематично мілітаризувала захоплений український півострів, збільшуючи кількість своїх військ у Криму.
Які об’єкти були помічені на півострові
На карті розміщені такі об’єкти, як:
- військові полігони;
- бази палива;
- склади боєприпасів;
- місця розташування РЛС та ППО;
- місця розташування штабів та військових частин різних родів військ;
- аеродроми та бази Чорноморського флоту Росії.
Найбільша кількість військових об’єктів розташована в районах Севастополя, Євпаторії та Керчі.
Журналісти виявили їх за допомогою супутникових знімків Planet Labs та зібраних фото.
Нагадаємо, що, за інформацією ГУР, росіяни, попри мілітаризацію Криму, панікують і планують втікати з півострова до Росії.