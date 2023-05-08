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ЗСУ знають, як обійти оборону РФ під час контрнаступу в Криму, — ГУР

8 травня 2023 10:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
ЗСУ знають, як обійти оборону РФ під час контрнаступу в Криму, — ГУР
Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російська окупаційна армія активно вибудовує багатоешелонні лінії оборони в Криму. Незважаючи на те, що ворог ретельно готується, українським захисникам відомо, як обійти ці потужні оборонні споруди.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в інтервʼю для РБК-Україна.

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На питання журналістів, наскільки ті потужні та великі російські оборонні лінії Криму можуть ускладнити дії ЗСУ під час деокупації півострова, Юсов відповів, що Україні відомо, як обходити такі речі.

"Ворог готується, це правда. Це видно і неозброєним оком, і з супутників. Безумовно, це фактор, на який зважатиме і українське військове командування, і воєнно-політичне керівництво. Тобто це чинник, який будуть враховувати при плануванні подальших операцій з визволення українських територій. Легковажити подібними речами ніхто не буде. Це, зрозуміло, додаткові ускладнення і завдання для українських Сил безпеки та оборони, для проведення штурмових операцій, для роботи бронетехніки. Але тим не менш це ті речі, які відомо як обходити", — зазначив Юсов.

Колаборанти почали масово тікати

Також представник ГУР повідомив і про те, що станом на зараз помітний активний виїзд росіян з українських тимчасово окупованих територій.

"Насамперед це дуже добре видно по Криму, але не лише. Щоразу, коли якийсь інцидент трапляється, хтось не там курить чи відбуваються заходи з демілітаризації від окупантів українського півострова, то спостерігаються багатокілометрові затори на виїзд з Криму в бік Російської федерації — Московії. Тому так виїжджають. А якщо говорити про більш вузьку групу керівництво окупаційних адміністрацій Криму, командування  то вони вже здебільшого подбали про те, щоби вивезти свої родини за межі окупованих територій. Кому пощастило вивезли навіть за межі Російської федерації або принаймні на територію Московії", — заявив Юсов.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що гауляйтер Криму звинуватив ЗСУ в нічній атаці Криму безпілотниками. 

Також представник ГУР МО України Андрій Юсов попереджує, що на 9 травня Росія може готувати провокації. 

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