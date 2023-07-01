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Росіяни скаржаться на нездатність армії вибити ЗСУ з Херсонщини, — ISW

1 липня 2023 07:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни скаржаться на нездатність армії вибити ЗСУ з Херсонщини, — ISW
Російські військові. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У російському інфопросторі скаржаться на те, що їх армія не може відбити ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Навіть після повстання групи "Вагнера" росіяни не підтримали командування, а навпаки почали його ще більше критикувати.

Про це йдеться у новому зведенні Інституту війни ISW

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Відтак, російські блогери скаржаться на те, що армія не може витіснити навіть невеликі українські сили на лівому березі Херсонщини. 

"Російські мілблогери майже два тижні скаржилися на те, що російські війська не змогли витіснити дуже невеликі українські сили — як повідомляється, до 70 осіб — з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту", — йдеться у повідомленні. 

До того ж у інформаційному просторі критикують командування, яке "наосліп" віддає накази, які призводять до великих втрат російської армії. 

"Мілблогери скаржилися, що російське військове командування наосліп наказало російським військам відвоювати територію під прольотом Антонівського мосту на східному березі, що призвело до значних втрат російського особового складу та бронетехніки через вогонь української артилерії та дистанційні мінування", — кажуть в ISW. 

Повстання "Вагнера" загострило ситуацію

І додають, що навіть повстання "вагнерівців" не змінило ситуацію у суспільстві, а навпаки загострило її. Адже, деякі російські блогери прямо звинуватили у низькій боєздатності армії генерала Макаревича, який відповідає за Херсонський напрямок. 

"Повстання та оточення штабу угруповання, зокрема, не завадили російським мілблогерам критикувати російське військове командування, причому один мілблогер закликав когось поїхати до Ростова, щоб побити Макаревича", — додають в ISW. 

"Вагнерівці" в Білорусі

Відомо, що група "Вагнера" керуватиме трьома великими польовими таборами в Білорусі. 

"30 червня російські та ймовірно білоруські джерела повідомили, що група Вагнера в Білорусі діятиме з трьох великих польових таборів, включаючи раніше спостережуваний польовий табір в Осиповичах, Могильовська область. Джерела повідомили, що розташування двох інших польових таборів ще не визначено, але вони будуть у західній Білорусі, навпроти Польщі. Інші два неідентифіковані польові табори групи Вагнера можуть бути розташовані поблизу великих загальновійськових полігонів Білорусі, таких як Гожський полігон у Гродненській області, Брестський полігон поблизу Бреста або Обуз-Лєсновський полігон поблизу Барановичів", — кажуть в ISW. 

Нагадаємо, ще у квітня росіяни скаржились Москві на брак популярності на тимчасово окупованих територіях. Виявилось, що місцеві, які підтримали окупацію на початку, почали гірше ставитись до ворога.

Додамо, що російські окупанти — як цивільні, так і військові — почали виїжджати з території Запорізької АЕС та міста Енергодар. Крайньою датою виїзду до Криму окупанти назвали 5 липня.

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