Россияне жалуются на неспособность армии выбить ВСУ из Херсона, — ISW

Российские военные. Фото: росСМИ

В российском инфопространстве жалуются на то, что их армия не может отбить ВСУ на левобережье Херсона. Даже после восстания группы Вагнера россияне не поддержали командование, а наоборот начали его еще больше критиковать.

Об этом говорится в новом своде Института войны ISW.

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Следовательно, российские блоггеры жалуются на то, что армия не может вытеснить даже небольшие украинские силы на левом берегу Херсона.

"Российские милблогеры почти две недели жаловались на то, что российские войска не смогли вытеснить очень небольшие украинские силы — как сообщается, до 70 человек — с их укрепленных позиций под восточным пролетом Антоновского моста", — говорится в сообщении.

К тому же в информационном пространстве критикуют командование, которое "вслепую" отдает приказы, приводящие к большим потерям российской армии.

"Милблогеры жаловались, что российское военное командование вслепую приказало российским войскам отвоевать территорию под пролетом Антоновского моста на восточном берегу, что привело к значительным потерям российского личного состава и бронетехники из-за огня украинской артиллерии и дистанционного минирования", — говорят.

Восстание "Вагнера" обострило ситуацию

И добавляют, что даже восстание "вагнеровцев" не изменило ситуацию в обществе, а наоборот обострило ее. Ведь некоторые российские блоггеры прямо обвинили в низкой боеспособности армии генерала Макаревича, отвечающего за Херсонское направление.

"Восстание и окружение штаба группировки, в частности, не помешали российским милблогерам критиковать российское военное командование, причем один милблогер призвал кого-то уехать в Ростов, чтобы избить Макаревича", — добавляют в ISW.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Известно, что группа "Вагнера" будет управлять тремя крупными полевыми лагерями в Беларуси.

"30 июня российские и вероятно белорусские источники сообщили, что группа Вагнера в Беларуси будет действовать из трех крупных полевых лагерей, включая ранее наблюдаемый полевой лагерь в Осиповичах, Могилевская область. Источники сообщили, что расположение двух других полевых лагерей еще не определено, но они будут в западной Беларуси, напротив Польши. Другие два неидентифицированных полевых лагеря группы Вагнера могут быть расположены вблизи крупных общевойсковых полигонов Беларуси, таких как Гожский полигон в Гродненской области, Брестский полигон вблизи Бреста или Обуз-Лесновский полигон вблизи Барановичей", — говорят в ISW.

Напомним, еще в апреле россияне жаловались Москве на нехватку популярности на временно оккупированных территориях. Оказалось, что местные, поддержавшие оккупацию в начале, стали хуже относиться к врагу.

Добавим, что российские оккупанты как гражданские, так и военные начали выезжать с территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Последней датой выезда в Крым оккупанты назвали 5 июля.