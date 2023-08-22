Великі втрати росіян на фронті та алкоголізм серед окупантів: перехоплення ГУР

Російський окупант. Фото: Енергоатом

Українська розвідка перехопила розмову, в якій росіяни говорять про ротацію підрозділів РФ на Бахмутському напрямку. Також вони обговорили прибуття нових військовослужбовців, великі втрати російської армії та пияцтво серед солдатів РФ.

Аудіозапис розмови оприлюднила пресслужба ГУР МО України.

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Перехоплена розмова

— О, Андрюхо, здарова. Як у тебе справи? Ти все там же? Переїжджати не плануєте? А, а то кажуть, усі поїдемо, туди вся бригада поїде. Та яке нормально? А я туди ще не переїхав, так, там нормально. Я думав, ти питаєш про наших, які там у Бахмуті.

Там у нас 10 залишилося машин усього. 10. Ні, було щось приблизно 20-ти, згоріли. Один 200-й танкіст. А одному ногу нещодавно відірвало. Кубик, із Самари пацан, на міні підірвався, тікали коли, так.

От, що там, це, відпустки типу з 5-го зарубав нахр*н? Ну, саратовських заводять у нас сюди. А нахр*на їх заводять на місяць? Їх із Білорусії заводять, по-моєму. А то говорили, що їх заводять, а нас типу відправлять.

Ні, наші там уже давно, ми просто розділилися, там у нас давно всі, ми просто розділилися. Частина нас живе тут. Половина тут. Ну як, склади тут у нас, половина там живе в Первомайську, ось, обоз наш, і звідти продукти вже возять, там і все інше.

Ні, нас узагалі мають знаєш куди забрати? За ідеєю хочуть, у Кліщіївку. Ну наші там, наші там стоять. Вікас, там майор цей, пам'ятаєш? Вікас, майор, до якого підходили. Ось він там теж, він цей, головний у 4-го бата.

А вас, якщо повезуть, то куди, не кажуть нічого? У шторм? А в який бат то? Так? А, це на мотолизі. А, тобто, вони коротше за документами тебе провели, типу ти в штормі, а насправді відправили сюди, так? Щоб якщо що, не докопатися було коротше.

А, Алмаз, а Алмаз то яким боком, як він тебе перевів? Тебе ж перевів то не Алмаз, а ці ж перевели тебе. У нас тут нещодавно хлопці покататися їздили, тут, коротше, ну, два слоника у нас залишилося. І ось їх коротше, завдання дали тут, у Лисичанську, зрозумів так, на Білогорівку. Коротше, вони це, в табір поїхали, коротше, там повинні були проїхати, а там три бехи поїхали попереду, тобто вони повинні були хер*чити, а бехи повинні були прорватися ось. Вони коротше, наші в лісі застрягли, дерева ламали, і ніхто викил не зробив. Коротше, ось, поки в гору піднялися, там уже відбій, коротше, результат.

А до нас, приїжджає цей постійно Авангард, такого знаєш? Ну з першого бата, ось там Авангард, він же Кірда був, по-моєму. Ось, він, коротше, приїхав увечері, коротше, каже, їздили покататися: 16 300-х, п'ять 200-х та семеро безвісти зниклих, 2 БМП, коротше, побили нахр*н.

Так, за 15 хвилин, ось. У нас коротше, ППУ теж, з'їде, я так розумію? А ось цих, яких завозять, вони, в яку бригаду їх завозять, у нашу, не нашу? Мені просто номер частини назвали чотиризначний. У нас 1043, а в них якась саратовська.

Ну там щось коротше розповідали, що протитанкісти, я так зрозумів, твої, які там, вони пиячили, там коротше у них баба була, вони там бабу не поділили, і один іншому яйця за*башив...

Нагадаємо, раніше російський військовий розповів своєму товаришу, що в РФ немає вже більш кого мобілізувати. Росіян не вистачає для проведення чергової хвилі призову.