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Россияне жалуются на власть из-за заселения молодых призывников к "зекам", — ГУР

23 августа 2023 21:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне жалуются на власть из-за заселения молодых призывников к "зекам", — ГУР
Российские оккупанты. Фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Обычные жители РФ жалуются на российские власти из-за того, что призывников (возраст от 18 лет) поселяют вместе с заключенными отряда "Шторм". Там они устраивают потасовку и драки.

Соответствующий разговор перехватило и опубликовало ГУР.

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Перехваченный разговор

— Вчера тут это, тоже вон при это Костомукшинский убит с СВО. Который 27-го сентября забрали. Парни, говорю это, ну, 4-ро челове там привезли. Ну видно, парни, наверное, намыли там, когда вот в этих банях тапро ваньку тогда я рассказывала. С Петрозаводстка, со всюду там, с пляжа, еще откуда-то, 4-ро человек в Костомукши. Гунин или что-то такое, или Гурин.

Пробыли почти год сейчас, всех на горячую точку, бл*дь. А Валере вообще сказали, ну, ихней части, что с 1-го сентября начнём распускать, оружие начинаем всё здавать, сидим месяц без зарплаты, будем потихоньку по одному вывозить. Типа, ихний контракт закончился. Ну, СВО, они эти, контрактники.

Как сидеть без оружия? Ну, как сидеть без, оружие сдавайте и зарплаты не начислять будут. Ну то, что на два года тебе сказали идти, ты мне тоже не говоришь, молодец. Ну они понимали, что на мясо отправляют, конечно. Ах*еть бл*дь.

Ну да, а сейчас вообще непонятно что, непонятно как. Когда было слажи вание, хотя бы понятно было о чём мы шепчем, и какой разговор идет, да, а сейчас получается вообще, побежали непонятно куда. Бл*дь, как была пид*растия, так пид*растия и осталась.

П*здец, вот взяли и размолотили слаженный, ну, в принципе, то, что они и занимались. Размолотить полностью в хлам боевые подразделения, которые хотя были хоть чуть-чуть, но слаженные, взяли порвали. Нах*р, да.

После этого женщина жалуется, что молодых призывников отправляют жить в казармах с "зеками", которые постоянно пьют и творят беспредел. Детальнее в аудиоперехвате.

Напомним, ранее украинская разведка перехватила разговор, в котором россияне говорят о ротации подразделений РФ на Бахмутском направлении. Также они обсудили прибытие новых военнослужащих, большие потери русской армии и пьянство среди солдат РФ.

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