Росіяни скаржаться в Москву на неприязнь серед місцевих мешканців в окупації

Російські окупанти в Україні. Фото: google.com

На тимчасово окупованих територіях окупанти скаржаться в Москву на падіння популярності серед "лояльного населення". Росіяни провели дослідження щодо підтримки окупації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Виявляється, що місцеві, які підтримали окупацію на початку почали гірше ставитись до ворога. Основними факторами які на це впливають:

збільшення в містах кількості окупаційних військ;

особовий склад ворога живе в цивільних та муніципальних будівлях;

дуже високі ціни (у два-три рази більше, ніж на вільній Україні);

відсутність роботи;

дефіцит ліків (першочергово надаються окупантам).

Водночас Москва реагує на це традиційно — збільшенням силового блоку й примусу.

"У Центрі національного спротиву закликають мешканців виїжджати з тимчасово окупованих територій через РФ до вільного світу, адже майбутнє регіону до моменту деокупації — це в’язниця просто неба", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях окупанти провалюють визначені темпи "паспортизації" й вдаються до нових методів примусу. Відтепер вони видають російські паспорти за місцем проживання пенсіонерів.