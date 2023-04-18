Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни скаржаться в Москву на неприязнь серед місцевих мешканців в окупації arrow

Росіяни скаржаться в Москву на неприязнь серед місцевих мешканців в окупації

18 квітня 2023 14:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни скаржаться в Москву на неприязнь серед місцевих мешканців в окупації
Російські окупанти в Україні. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тимчасово окупованих територіях окупанти скаржаться в Москву на падіння популярності серед "лояльного населення". Росіяни провели дослідження щодо підтримки окупації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Окупанти жаліються на неприязнь серед місцевого населення

Виявляється, що місцеві, які підтримали окупацію на початку почали гірше ставитись до ворога. Основними факторами які на це впливають:

  • збільшення в містах кількості окупаційних військ;
  • особовий склад ворога живе в цивільних та муніципальних будівлях;
  • дуже високі ціни (у два-три рази більше, ніж на вільній Україні);
  • відсутність роботи;
  • дефіцит ліків (першочергово надаються окупантам).

Водночас Москва реагує на це традиційно — збільшенням силового блоку й примусу.

"У Центрі національного спротиву закликають мешканців виїжджати з тимчасово окупованих територій через РФ до вільного світу, адже майбутнє регіону до моменту деокупації — це в’язниця просто неба", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях окупанти провалюють визначені темпи "паспортизації" й вдаються до нових методів примусу. Відтепер вони видають російські паспорти за місцем проживання пенсіонерів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB