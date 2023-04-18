Росіяни скаржаться в Москву на неприязнь серед місцевих мешканців в окупації
На тимчасово окупованих територіях окупанти скаржаться в Москву на падіння популярності серед "лояльного населення". Росіяни провели дослідження щодо підтримки окупації.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти жаліються на неприязнь серед місцевого населення
Виявляється, що місцеві, які підтримали окупацію на початку почали гірше ставитись до ворога. Основними факторами які на це впливають:
- збільшення в містах кількості окупаційних військ;
- особовий склад ворога живе в цивільних та муніципальних будівлях;
- дуже високі ціни (у два-три рази більше, ніж на вільній Україні);
- відсутність роботи;
- дефіцит ліків (першочергово надаються окупантам).
Водночас Москва реагує на це традиційно — збільшенням силового блоку й примусу.
"У Центрі національного спротиву закликають мешканців виїжджати з тимчасово окупованих територій через РФ до вільного світу, адже майбутнє регіону до моменту деокупації — це в’язниця просто неба", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях окупанти провалюють визначені темпи "паспортизації" й вдаються до нових методів примусу. Відтепер вони видають російські паспорти за місцем проживання пенсіонерів.