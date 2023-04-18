Окупанти не можуть знайти нових "поліцейських" на тимчасово окупованих територіях, — ЦНС

Російські окупанти машинами їдуть на бойові позиції. Фото: Reuters

Ворог , який окупував певну територію України, планує розширити свій штат поліцейських на цій території. Проте, нині вони спостерігають дефіцит кадрів, і вони намагаються вирішити цю проблему, набираючи нових дільничних з колишніх місцевих працівників МВС.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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На жаль, для окупантів, які бажають працювати в поліції менше, ніж вони очікували. Щоб привабити більше кандидатів, окупанти знизили вимоги для кандидатів і навіть не вимагають офіційного підтвердження стажу. Достатньо мати рекомендації від двох чинних працівників МВС. Це означає, що в окупантів немає можливості оцінити досвід та професіоналізм кандидатів.

Центр національного спротиву, який є головним рухом спротиву на території, яку окупували вороги, знає кожного колаборанта, який вирішить працювати на окупантів. Вони вже збирають інформацію про кожного колаборанта та не залишать безкарним жодного з них після деокупації регіону.

Окупанти розуміють, що наявність місцевих працівників у поліції може підвищити ефективність контролю на території та покращити стосунки з місцевими жителями. Однак це може викликати негативну реакцію у мешканців та посилити тиск на колаборантів. Крім того, у разі деокупації ці колаборанти будуть вважатися зрадниками і неминуче зіткнуться з юридичною відповідальністю.

Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, російські окупанти обстріляли Херсонську, Запорізьку та Харківську області. Внаслідок обстрілів є постраждалі.

Крім того, 16 квітня окупанти продовжували обстрілювати Сумську область. Вони атакували три громади. Загалом було зафіксовано 16 "прильотів" із ворожих мінометів та артилерії.