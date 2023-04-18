Россияне жалуются в Москву на неприязнь среди местных жителей в оккупации
На временно оккупированных территориях оккупанты жалуются в Москву на падение популярности среди "лояльного населения". Россияне провели исследование по поддержке оккупации.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Оккупанты жалуются на неприязнь среди местного населения
Оказывается, что местные, поддержавшие оккупацию, в начале начали хуже относиться к врагу. Основными факторами, которые на это влияют:
- увеличение в городах количества оккупационных войск;
- личный состав врага обитает в гражданских и муниципальных зданиях;
- очень высокие цены (в два-три раза больше, чем в свободной Украине);
- отсутствие работы;
- дефицит лекарств (в первую очередь предоставляются оккупантам).
В то же время Москва реагирует на это традиционно увеличением силового блока и принуждения.
"В Центре национального сопротивления призывают жителей выезжать с временно оккупированных территорий через РФ в свободный мир, ведь будущее региона к моменту деоккупации — это тюрьма под открытым небом", — говорится в сообщении.
Напомним, на временно оккупированных территориях оккупанты проваливают определенные темпы "паспортизации" и прибегают к новым методам принуждения. Теперь они выдают российские паспорта по месту жительства пенсионеров.