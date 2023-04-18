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Россияне жалуются в Москву на неприязнь среди местных жителей в оккупации

18 апреля 2023 14:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне жалуются в Москву на неприязнь среди местных жителей в оккупации
Российские оккупанты в Украине. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На временно оккупированных территориях оккупанты жалуются в Москву на падение популярности среди "лояльного населения". Россияне провели исследование по поддержке оккупации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Оказывается, что местные, поддержавшие оккупацию, в начале начали хуже относиться к врагу. Основными факторами, которые на это влияют:

  • увеличение в городах количества оккупационных войск;
  • личный состав врага обитает в гражданских и муниципальных зданиях;
  • очень высокие цены (в два-три раза больше, чем в свободной Украине);
  • отсутствие работы;
  • дефицит лекарств (в первую очередь предоставляются оккупантам).

В то же время Москва реагирует на это традиционно увеличением силового блока и принуждения.

"В Центре национального сопротивления призывают жителей выезжать с временно оккупированных территорий через РФ в свободный мир, ведь будущее региона к моменту деоккупации — это тюрьма под открытым небом", — говорится в сообщении.

Напомним, на временно оккупированных территориях оккупанты проваливают определенные темпы "паспортизации" и прибегают к новым методам принуждения. Теперь они выдают российские паспорта по месту жительства пенсионеров.

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