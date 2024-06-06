Авіаудар РФ по Донеччині — четверо загиблих

Поліцейський оглядає наслідки російського авіаудару по Донеччині. Фото: Національна поліція

Росіяни протягом доби скоїли 2 223 авіаудари по Донеччині. На житлові квартали ворожі літаки скинули 10 авіабомб, внаслідок чого загинуло четверо цивільних.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у четвер, 6 червня.

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За даними правоохоронців, чотири авіабомби УМПБ Д-30СН ворожі літаки скинули на Селидове, внаслідок чого семеро цивільних було поранено, пошкоджено 13 багатоповерхівок, підприємство та шість автомобілів.

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: Національна поліція

По селу Бересток росіяни вдарили такою ж бомбою: одна людина загинула, ще троє жителів зазнали поранень, серед них — трирічна дитина. Пошкоджено шість приватних осель.

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: Національна поліція

Селище Північне було атаковано керованою авіабомбою КАБ-250 — одна людина загинула, четверо поранені, пошкоджено магазин. У селах Прогресі та Желанному загинуло також двоє людей.

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли село Михайлівка Краматорського району Донецької області, внаслідок чого двоє людей загинуло, зокрема і 12-річна дитина, ще одна людина отримала поранення.

Також нещодавно ворог п'ять разів обстріляв Лиман, внаслідок чого було поранено щонайменше восьмеро осіб.