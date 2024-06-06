Авиаудар РФ по Донецкой области — четверо погибших

Полицейский осматривает последствия российского авиаудара по Донецкой области. Фото: Национальная полиция

Россияне в течение суток совершили 2 223 авиаудара по Донецкой области. На жилые кварталы вражеские самолеты сбросили 10 авиабомб, в результате чего погибло четверо гражданских.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в четверг, 6 июня.

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По данным правоохранителей, четыре авиабомбы УМПБ Д-30СН вражеские самолеты сбросили на Селидово, в результате чего семь гражданских были ранены, повреждены 13 многоэтажек, предприятие и шесть автомобилей.

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Национальная полиция

По селу Бересток россияне ударили такой же бомбой: один человек погиб, еще трое жителей получили ранения, среди них — трехлетний ребенок. Повреждены шесть частных домов.

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Национальная полиция

Поселок Северный был атакован корректируемой авиабомбой КАБ-250 — один человек погиб, четверо ранены, поврежден магазин. В селах Прогресс и Желанном погибли также двое человек.

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Национальная полиция

Напомним, ранее россияне обстреляли село Михайловка Краматорского района Донецкой области, в результате чего два человека погибли, в том числе и 12-летний ребенок, еще один человек получил ранения.

Также недавно враг пять раз обстрелял Лиман, в результате чего были ранены по меньшей мере восемь человек.