Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Орехов: погиб полицейский
Российские оккупанты утром, 12 августа, нанесли удар управляемой авиабомбой по Орехову в Запорожской области. В результате погиб полицейский.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"Погибший — 31-летний капитан полиции. Мои соболезнования семье погибшего", — написал он.
Тяжелое состояние раненых
По словам министра, также 12 человек получили ранения, среди них четыре правоохранителя.
Несколько человек находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.
"Полицейские остаются с местным населением даже в самых горячих точках. Служат и защищают. Ценой собственного здоровья и жизни", — добавил Клименко.
Обстрелы региона
Россияне продолжают обстреливать Запорожскую область. В результате атак за 10 августа погибли два человека, еще 21 ранен.
Напомним, вечером 10 августа в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время российские террористы ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье.