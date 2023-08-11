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Росіяни знову обстріляли Запорізьку область: є загиблі

11 серпня 2023 10:42
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Валерія Пержун
редактор
Росіяни знову обстріляли Запорізьку область: є загиблі
Зруйнована внаслідок обстрілів будівля. Фото: Запорізька ОВА
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку область. Внаслідок атак минулої доби загинули дві людини, ще 21 поранена.

Про це відомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Що відомо про обстріли у Запорізькій області

За минулу добу окупанти завдали 92 удари по 23 населених пунктах області.

"79 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Залізничного, Левадного Білогір'я, Малої Токмачки, Малинівки, Гуляйпільського, Червоного, Чарівного, Преображенки, Верхньої Терси, Малих Щербаків, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Кам'янського, Плавнів. 5 авіаударів зазнав Оріхів та Мала Токмачка, 5 РСЗВ-обстрілів – Новодарівка, Ольгівське, Левадне, й Верхня Терса. Також ворог атакував БПЛА Ольгівське", — повідомив голова ОВА.

Атаки ворога забрали життя у 66-річної жінки у Запоріжжі та 70-річної жінки у Преображенці. Ще 21 людина віком отримала поранення.

"Під час терористичного удару в обласному центрі серед поранених чотири дитини — 3, 6, 10 та 14 років. Крім того, травмовано 71-річний житель Преображенки та 85-річну жительку Малої Токмачки", — йдеться у повідомленні.

Через російські обстріли місцева інфраструктура також зазнала руйнувань. 

"Надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих будівель, а також об'єктів соціальної інфраструктури", — зазначив Малашко.

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Скриншот повідомлення Юрія Малашка

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, скільки разів армія РФ обстріляла Україну за минулу добу.

Також, Запоріжжя щодня страждає від обстрілів: Зеленський показав обстріляне місто.

Водночас у мережі показали момент прильоту ворожої ракети по Запоріжжю.

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