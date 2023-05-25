Россияне попытались показать "мертвого" Залужного, однако снова опозорились
Российские пропагандисты активно распространяют информацию о якобы "тяжелом ранении" и даже "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они в очередной раз опозорились и опубликовали фотографию мертвого оккупанта, заявляя, что это Залужный.
Об этом сообщил Telegram-канал, отслеживающий события на фронте.
Неудачная попытка россиян показать "мертвого" Залужного
Пропагандист Российской Федерации Сергей Карнаухов опубликовал в своем Telegram-канале снимок с мертвым человеком и написал, что это главнокомандующий ВСУ.
Как оказалось, Карнаухов поделился фотографией мертвого оккупанта. На фото можно увидеть российскую военную форму и георгиевскую ленту.
Карнаухов после правдивой информации заявил про фейк
Российский пропагандист написал, что он не является автором поста о "смерти" Залужного.
"Залужный оказался живым", — заявил Карнаухов.
Напомним, российские пропагандисты начали распространять фейковую информацию о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Залужного на Ставке Главного Верховного Командующего.