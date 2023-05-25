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Россияне попытались показать "мертвого" Залужного, однако снова опозорились

25 мая 2023 18:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне попытались показать "мертвого" Залужного, однако снова опозорились
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские пропагандисты активно распространяют информацию о якобы "тяжелом ранении" и даже "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они в очередной раз опозорились и опубликовали фотографию мертвого оккупанта, заявляя, что это Залужный.

Об этом сообщил Telegram-канал, отслеживающий события на фронте.

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Пропагандист Российской Федерации Сергей Карнаухов опубликовал в своем Telegram-канале снимок с мертвым человеком и написал, что это главнокомандующий ВСУ.

Как оказалось, Карнаухов поделился фотографией мертвого оккупанта. На фото можно увидеть российскую военную форму и георгиевскую ленту.

Фейк россиян
Пост российского пропагандиста Карнаухова. Фото: t.me/sskarnaukhov
Мертвый российский оккупант
Мертвый российский оккупант, которого хотели выдать за Залужного. Фото: t.me/rysnya200

Карнаухов после правдивой информации заявил про фейк

Российский пропагандист написал, что он не является автором поста о "смерти" Залужного. 

"Залужный оказался живым", — заявил Карнаухов.

Пост Карнаухова
Пост Карнаухова. Фото: t.me/sskarnaukhov

Напомним, российские пропагандисты начали распространять фейковую информацию о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Залужного на Ставке Главного Верховного Командующего.

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