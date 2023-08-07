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Росіяни створили на окупованих територіях школи з фальсифікації виборів

7 серпня 2023 05:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Росіяни створили на окупованих територіях школи з фальсифікації виборів
Військові РФ. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створили "школи молодого виборця". Як повідомляється, вони мають підготувати старшокласників до "виборів президента РФ".

Про це пише Центр Національного спротиву.

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Школи з фальсифікації виборів

Оккупанти збираються залучити українських школярів до виборів.

"У школах колаборанти з фейкових виборчих комісій будуть навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу. По факту завданням шкіл є підготовка "спостерігачів" на псевдовиборах у диктаторській країні", — йдеться в повідомленні Центру Національного спротиву.

Зазначається, що самі навчання почнуть у вересні й триватимуть до березня наступного року. І за цей процес відповідає нещодавно створена "громадська палата", яка складається з кількох колаборантів. 

Нагадаємо, пропаганда Кремля націлена на підрив довіри між Україною та її партнерами, щоб зупинити військову допомогу. До того ж окупанти прагнуть зруйнувати внутрішню єдність українського суспільства.

Також ми писали, що держава-терорист всіма силами намагається дезінформувати не лише росіян, а й увесь світ. Так, російські пропагандисти поширюють фейк про те, що "ЗСУ облаштовують дитячі катівні". 

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