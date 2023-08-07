Росіяни створили на окупованих територіях школи з фальсифікації виборів
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створили "школи молодого виборця". Як повідомляється, вони мають підготувати старшокласників до "виборів президента РФ".
Про це пише Центр Національного спротиву.
Школи з фальсифікації виборів
Оккупанти збираються залучити українських школярів до виборів.
"У школах колаборанти з фейкових виборчих комісій будуть навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу. По факту завданням шкіл є підготовка "спостерігачів" на псевдовиборах у диктаторській країні", — йдеться в повідомленні Центру Національного спротиву.
Зазначається, що самі навчання почнуть у вересні й триватимуть до березня наступного року. І за цей процес відповідає нещодавно створена "громадська палата", яка складається з кількох колаборантів.
Нагадаємо, пропаганда Кремля націлена на підрив довіри між Україною та її партнерами, щоб зупинити військову допомогу. До того ж окупанти прагнуть зруйнувати внутрішню єдність українського суспільства.
Також ми писали, що держава-терорист всіма силами намагається дезінформувати не лише росіян, а й увесь світ. Так, російські пропагандисти поширюють фейк про те, що "ЗСУ облаштовують дитячі катівні".