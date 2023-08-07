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Россияне создали на оккупированных территориях школы по фальсификации выборов

7 августа 2023 05:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Россияне создали на оккупированных территориях школы по фальсификации выборов
Военные РФ. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне создали "школы молодого избирателя". Как сообщается, они должны подготовить старшеклассников к "выборам президента РФ".

Об этом пишет Центр Национального сопротивления.

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Школы по фальсификации выборов

Оккупанты собираются привлечь украинских школьников к выборам.

"В школах коллаборанты из фейковых избирательных комиссий будут учить подростков фальсификации избирательного процесса. По факту задачами школ является подготовка "наблюдателей" на псевдовыборах в диктаторской стране", — говорится в сообщении Центра Национального сопротивления.

Отмечается, что сами учения начнутся в сентябре и продлятся до марта следующего года. И за этот процесс отвечает недавно созданная "общественная палата", состоящая из нескольких коллаборантов.

Напомним, пропаганда Кремля нацелена на подрыв доверия между Украиной и ее партнерами, чтобы остановить военную помощь. К тому же оккупанты стремятся разрушить внутреннее единство украинского общества.

Также мы писали, что государство-террорист всеми силами пытается дезинформировать не только россиян, но и весь мир. Так, российские пропагандисты распространяют фейк о том, что "ВСУ обустраивают детские тюрьмы".

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