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Окупанти обстріляли школу та приватні будинки у Запорізькій області

9 квітня 2023 14:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наслідки російського обстрілу в Запорізькій області. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вкотре атакували Запорізьку область. Вони здійснили авіаційний удар по одній із громад Пологівського району.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

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"Російська армія вкотре підтверджує свою цинічність та жорстокість, воюючи проти цивільних українців: знищуючи їхнє житло, відбираючи життя", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки зруйновано двоповерховий корпус школи та пошкоджено три приватні домоволодіння. Після обстрілу загорілися зруйновані будівельні конструкції навчального закладу. Рятувальники вже ліквідували пожежу на площі 150 кв м.

На щастя, люди не постраждали.

Від ГУ ДСНС залучалося дев'ять рятувальників та дві одиниці техніки.

Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу в Запорізькій області. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу в Запорізькій області. Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Нагадаємо, 8 квітня російські окупанти обстріляли прифронтове місто Оріхів Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримав 57-річний чоловік.

Також ми писали, що 6 квітня російські окупанти знову атакували місто Оріхів у Запорізькій області. Ворог завдав авіаудару, а також обстріляв місто з реактивних систем залпового вогню. 

Додамо, за дві доби російські окупанти атакували 25 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок масованих обстрілів поранення отримали мирні мешканці.

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