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Россияне цинично обстреляли Дружковку: есть раненые

9 апреля 2023 16:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Обстрел рф жилого района города Дружковка. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Агрессия россии продолжается и от этого страдает весь мир. Сегодня, 9 апреля, россияне совершили обстрел города Дружковка. Есть пострадавшие гражданские.

Об этом информирует Андрей Ермак.

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"Россияне совершили обстрел города Дружковка из РСЗО. Известно о двух раненых гражданских. Были повреждены крыши домов, выбиты окна", — написал Ермак.

Кроме того, сегодня, 9 апреля, село Караическое в Чугуевском районе Харьковской области оказалось под минометным обстрелом. В результате атаки, 30-летний гражданский получил серьезные травмы. В настоящее время он госпитализирован и находится в критическом состоянии, врачи прилагают все усилия, чтобы спасти его жизнь.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую область. Они нанесли авиационный удар по одной из общин Пологовского района.

Оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область. Очередная атака зафиксирована в Бериславском районе. Военные рф использовали управляемые авиабомбы.

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