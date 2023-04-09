Військові рф атакували Херсонську область керованими авіабомбами: пошкоджено будівлі

Наслідки російського обстрілу в Херсонській області. Фото: Херсонська ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область. Чергову атаку зафіксовано у Бериславському районі. Військові рф використовували керовані авіабомби.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Вчора ввечері, 8 квітня, ворожа авіація скинула вибухівку на елеватор у Бериславі. Будівля зазнала серйозних руйнувань.

"З авіації армія рф вдарила й по селу Львове Тягинської громади. Через ворожу атаку пошкоджено адміністративну будівлю та близько пʼяти будинків місцевих жителів", — йдеться у повідомленні.

Окупанти також завдали авіаудари по селах Ольгине Високопільської громади та Томарине Бериславської громади.

На щастя, люди не постраждали.

Наслідки російського обстрілу в Херсонській області. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки російського обстрілу в Херсонській області. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки російського обстрілу в Херсонській області. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки російського обстрілу в Херсонській області. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки російського обстрілу в Херсонській області. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки російського обстрілу в Херсонській області. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, військові рф продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ворог шукає "заборонений" контент у телефонах українців.

Також ми писали, російські військові з дронів скинули міни на автомобіль швидкої допомоги в Херсонській області. Поранення отримали восьмеро людей, двоє з яких — медичні працівники.

Додамо, 7 квітня військові рф знову атакували Херсонську область. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та поранені.