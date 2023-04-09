Військові рф атакували Херсонську область керованими авіабомбами: пошкоджено будівлі
Окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область. Чергову атаку зафіксовано у Бериславському районі. Військові рф використовували керовані авіабомби.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
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Вчора ввечері, 8 квітня, ворожа авіація скинула вибухівку на елеватор у Бериславі. Будівля зазнала серйозних руйнувань.
"З авіації армія рф вдарила й по селу Львове Тягинської громади. Через ворожу атаку пошкоджено адміністративну будівлю та близько пʼяти будинків місцевих жителів", — йдеться у повідомленні.
Окупанти також завдали авіаудари по селах Ольгине Високопільської громади та Томарине Бериславської громади.
На щастя, люди не постраждали.
Нагадаємо, військові рф продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ворог шукає "заборонений" контент у телефонах українців.
Також ми писали, російські військові з дронів скинули міни на автомобіль швидкої допомоги в Херсонській області. Поранення отримали восьмеро людей, двоє з яких — медичні працівники.
Додамо, 7 квітня військові рф знову атакували Херсонську область. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та поранені.