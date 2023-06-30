Россияне в Крыму: Лубинец рассказал, какой будет их судьба, когда Украина вернет полуостров

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: google

В начале оккупации в Крым завезли минимум 800-850 тысяч россиян, которых обеспечили жильем и работой. Однако, по возвращении полуострова Украине, каждый "переселенец" будет рассматриваться отдельно и решаться: либо человек подпадает под определенную категорию, либо его депортируют обратно в РФ.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью LB.ua.

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По словам Лубинца, возвращая Крым, Украина в юридическом плане возвращается к 2014 году.

"У нас есть юридическое состояние, которое позволяет гражданам РФ официально находиться на территории Украины. Это состояние называется получение вида на временное пребывание. Или граждане РФ говорят, что нас преследуют за политические взгляды, мы не можем выехать на территорию Российской Федерации и мы здесь будем просить убежища", — говорит он.

И добавляет, что будет рассматриваться отдельно каждый случай.

"Это урегулированный вопрос. Либо они подпадают под категорию, мы их оставляем, либо не подпадают – и выносится решение о принудительной депортации граждан в Российскую Федерацию", — отмечает Лубинец.

Украинцы в оккупации

Граждане Украины, которые находятся в оккупации, Лубинец делит на три категории.

"Граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией, мы их можем разделить на три категории. Первая категория — искренне ненавидящие Украину, и 90% представителей этой категории поедут вместе с российскими военными. Вторая категория — которые искренне ждут Украину и будут радостно приветствовать украинские войска. И третья категория граждан, которых очень много — которым действительно безразлично, какой флаг там висит", — рассказывает омбудсмен.

По словам уполномоченного, когда Украина вернет свои территории, нужно дать анализ каждому оставшемуся там гражданину. Однако если человек поддерживал оккупационный режим, он понесет за это ответственность.

"Когда мы вернемся, а мы точно вернемся, мы дадим анализ каждому оставшемуся там гражданину. Если он просто остался, получил паспорт, у него не будет ответственности. Если он остался и своими действиями делал все, чтобы там и власть развивалась. Их надо будет наказать за это", — отмечает Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал волонтеров не забирать украинских детей из РФ самостоятельно. Он рассказал об опасности, угрожающей таким людям.