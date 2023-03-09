Россияне ударили по Украине "Кинжалами" и "Калибрами": Залужный рассказал, сколько ракет сбила ПВО
Украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр", которыми россияне нанесли массированный удар по украинским городам. Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
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Чем россияне били по Украине
Утром 9 марта российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины.
Во время этого обстрела российская армия использовала ракеты разного типа.
Так, были зафиксированы запуски:
- 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
- 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр";
- 6 крылатых ракет воздушного базирования X-22;
- 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";
- 8 управляемых авиационных ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59.
Кроме того, было зафиксировано 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.
Также российские оккупационные войска запустили восемь дронов-камикадзе Shahed-136/131.
Успешная работа ПВО
Как отметил главнокомандующий ВСУ, Воздушные сил ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины из 47 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и "Калибр" сбили 34.
Кроме того, украинская ПВО уничтожила четыре ударных беспилотника рф.
"В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", — подчеркнул Валерий Залужный.
Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.
Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.
Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигаются с опозданием, десять из них опаздывают более чем на час.
В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.
Фото из открытых источников