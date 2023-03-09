Россияне ударили по Украине "Кинжалами" и "Калибрами": Залужный рассказал, сколько ракет сбила ПВО

Всего во время утреннего обстрела россияне запустили 81 ракету

Украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр", которыми россияне нанесли массированный удар по украинским городам. Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Чем россияне били по Украине

Утром 9 марта российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины.

Во время этого обстрела российская армия использовала ракеты разного типа.

Так, были зафиксированы запуски:

28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 крылатых ракет морского базирования "Калибр";

6 крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 управляемых авиационных ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59.

Кроме того, было зафиксировано 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Также российские оккупационные войска запустили восемь дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Успешная работа ПВО

Как отметил главнокомандующий ВСУ, Воздушные сил ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины из 47 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и "Калибр" сбили 34.

Кроме того, украинская ПВО уничтожила четыре ударных беспилотника рф.

"В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", — подчеркнул Валерий Залужный.

Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигаются с опозданием, десять из них опаздывают более чем на час.

В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.

Фото из открытых источников