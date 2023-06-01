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Россияне утром обстреляли Никополь, есть раненые

1 июня 2023 12:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне утром обстреляли Никополь, есть раненые
Последствия российского удара по Никополю. Фото: Telegram Лысака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска утром 1 июня обстреляли Никополь и Марганецкую ОТГ Днепропетровской области. Были ранены двое мужчин, повреждены многоэтажный и частный жилые дома.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Обстрелы Никопольского района

Российские оккупанты утром 1 июня нанесли удар по территории Никопольского района Днепропетровской области.

Сначала захватчики обстреляли Марганецкую тергромаду, затем под удар попал административный центр района.

Последствия обстрелов

Известно, что в Никополе повреждены одна жилая пятиэтажка и частный жилой дом.

Также пострадали газопровод, линия электропередач и автомобили.

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Последствия российской атаки
Фото: Telegram Лисака

Ранения получили два человека, 50 и 55 лет. Их обоих пришлось госпитализировать. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет, среди них несовершеннолетние.

По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.

Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.

Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.

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