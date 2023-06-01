Россияне утром обстреляли Никополь, есть раненые
Российские оккупационные войска утром 1 июня обстреляли Никополь и Марганецкую ОТГ Днепропетровской области. Были ранены двое мужчин, повреждены многоэтажный и частный жилые дома.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Обстрелы Никопольского района
Российские оккупанты утром 1 июня нанесли удар по территории Никопольского района Днепропетровской области.
Сначала захватчики обстреляли Марганецкую тергромаду, затем под удар попал административный центр района.
Последствия обстрелов
Известно, что в Никополе повреждены одна жилая пятиэтажка и частный жилой дом.
Также пострадали газопровод, линия электропередач и автомобили.
Ранения получили два человека, 50 и 55 лет. Их обоих пришлось госпитализировать. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет, среди них несовершеннолетние.
По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.
Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.
Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.
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