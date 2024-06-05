Боятся за ПВО — в Крыму оккупанты строят маскировочные укрытия

Российские ЗРК С-400 "Триумф" и "Панцирь" в оккупированном Крыму. Фото: росСМИ

Российские силы ПВО во временно оккупированном Крыму стали искать способы скрыть собственные зенитно-ракетные комплексы от ударов ВСУ. Для этого они уже приступили к строительству маскировочно-экранированных укрытий.

Об этом сообщило российское партизанское движение "АТЕШ" в среду, 5 апреля.

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По сообщению партизан, оккупанты на фоне интенсивных ударов по армейской инфраструктуре РФ на полуострове стали строить защитные экранированные укрытия на автомобильных дорогах полуострова.

"Причиной этого стали успешные удары Сил обороны Украины, что повлекло за собой уничтожение средств ПВО", — говорится в сообщении.

Агенты АТЕШ добавили, что враг планирует построить множество таких "укрытий" на трассах Крыма в ближайшее время и призвали тех, кто помогает возводить россиянам такие укрепления, сообщить информацию об уязвимости таких конструкций.

Скриншот сообщения АТЕШ

Напомним, ранее глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров рассказал, что в Крыму насчитали более 200 военных объектов России, в том числе и те, которые предназначены для ремонта ядерного оружия.

В Центре национального сопротивления заявили, что оккупационные власти под руководством Сергея Аксенова отбирают землю у местного населения для передачи российской армии.