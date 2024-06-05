Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне в Крыму строят укрепление для хранения ПВО, — партизаны arrow

Россияне в Крыму строят укрепление для хранения ПВО, — партизаны

5 июня 2024 10:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Боятся за ПВО — в Крыму оккупанты строят маскировочные укрытия
Российские ЗРК С-400 "Триумф" и "Панцирь" в оккупированном Крыму. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российские силы ПВО во временно оккупированном Крыму стали искать способы скрыть собственные зенитно-ракетные комплексы от ударов ВСУ. Для этого они уже приступили к строительству маскировочно-экранированных укрытий.

Об этом сообщило российское партизанское движение "АТЕШ" в среду, 5 апреля.

Читайте также:

Россияне боятся за ПВО в Крыму

По сообщению партизан, оккупанты на фоне интенсивных ударов по армейской инфраструктуре РФ на полуострове стали строить защитные экранированные укрытия на автомобильных дорогах полуострова.

"Причиной этого стали успешные удары Сил обороны Украины, что повлекло за собой уничтожение средств ПВО", — говорится в сообщении.

Агенты АТЕШ добавили, что враг планирует построить множество таких "укрытий" на трассах Крыма в ближайшее время и призвали тех, кто помогает возводить россиянам такие укрепления, сообщить информацию об уязвимости таких конструкций.

крым партизаны
Скриншот сообщения АТЕШ

Напомним, ранее глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров рассказал, что в Крыму насчитали более 200 военных объектов России, в том числе и те, которые предназначены для ремонта ядерного оружия.

В Центре национального сопротивления заявили, что оккупационные власти под руководством Сергея Аксенова отбирают землю у местного населения для передачи российской армии.

партизаны
ПВО
война в Украине
Украина
российские войска
ракеты
оккупация
Крым
ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня