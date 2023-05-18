Россияне в оккупации проводят облавы, формируя резерв для армии

Российские военные в оккупированном Мелитополе. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска проводят облавы на подконтрольной им территории, арестовывая мужчин призывного возраста. Их отправляют в спецлагеря в Луганской области.

Об этом сообщила на своем Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Облавы на оккупированных территориях

Российские войска на оккупированных украинских территориях массово задерживают местных мужчин. Тех, которые по возрасту могут быть призваны на военную службу, под надуманными предлогами арестовывают и отправляют в специальные лагеря, где их готовят к войне против Украины.

Несколько таких лагерей обустроили на оккупированной территории Луганской области, вблизи населенных пунктов Рогово и Можниковка.

Российские зеки

В этих лагерях, кроме арестованных украинцев, также проходят учения и заключенные из российских тюрем и колоний.

Сейчас на этих объектах находятся, по данным украинской стороны, около 800 человек. Их интенсивно готовят к боевым действиям, обучение ориентировочно должны завершить через месяц.

"До конца мая ожидается увеличение численности личного состава лагерей с прибытием еще двух партий заключенных из России, осужденных преимущественно за совершение убийств с особой жестокостью", — подчеркнула Анна Маляр.

Напомним, 15 мая стало известно, что российские оккупанты пытаются мобилизовать в ряды своей армии жителей захваченных территорий, которые согласились получить российские паспорта.