Россияне в оккупации проводят облавы, формируя резерв для армии
Российские оккупационные войска проводят облавы на подконтрольной им территории, арестовывая мужчин призывного возраста. Их отправляют в спецлагеря в Луганской области.
Об этом сообщила на своем Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Облавы на оккупированных территориях
Российские войска на оккупированных украинских территориях массово задерживают местных мужчин. Тех, которые по возрасту могут быть призваны на военную службу, под надуманными предлогами арестовывают и отправляют в специальные лагеря, где их готовят к войне против Украины.
Несколько таких лагерей обустроили на оккупированной территории Луганской области, вблизи населенных пунктов Рогово и Можниковка.
Российские зеки
В этих лагерях, кроме арестованных украинцев, также проходят учения и заключенные из российских тюрем и колоний.
Сейчас на этих объектах находятся, по данным украинской стороны, около 800 человек. Их интенсивно готовят к боевым действиям, обучение ориентировочно должны завершить через месяц.
"До конца мая ожидается увеличение численности личного состава лагерей с прибытием еще двух партий заключенных из России, осужденных преимущественно за совершение убийств с особой жестокостью", — подчеркнула Анна Маляр.
Напомним, 15 мая стало известно, что российские оккупанты пытаются мобилизовать в ряды своей армии жителей захваченных территорий, которые согласились получить российские паспорта.