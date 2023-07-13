Россияне в очередной раз обстреляли Орехов: есть погибший
13 июля 2023 15:45
Последствия обстрелов. Фото: Андрей Ермак
Российские оккупанты обстреляли Орехов в Запорожской области. Они произвели минометный обстрел.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.
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Последствия атаки
По его словам, из-за этого были разрушены три дома. Один человек погиб.
Обстрелы не утихают
В течение суток российские оккупанты массово обстреляли территорию Запорожской области. В результате падения взрывоопасного предмета в самом Запорожье пострадал 21 человек.
Напомним, 12 июля в Запорожье простились с семьей волонтеров Еленой Очкас и Виталием Юшко. Они погибли в результате российского удара по пункту несокрушимости в Орехове 10 июля.