Росіяни вдарили авіабомбами по Херсонщені, є поранена жінка

Наслідки авіаудару на Херсонщині 1 червня. Фото: Новокаховська МВА/Telegram

Росіяни вкотре вдарили авіабомбами по Херсонщині. Внаслідок обстрілу, 4 червня, поранено 64-річну жінку.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.

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Відомо, що окупанти вдарили керованими авіабомбами по Веселому, що на Херсонщині. Внаслідок цього було зруйновано приміщення сільськогосподарського підприємства. Водночас через обстріл 64-річна жінка отримала легкі поранення. Наразі медики надають їй допомогу.

Також росіяни аткували й Берислав. Там вони поцілили у територію заводу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Херсонській області, 2 червня, двоє дітей постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета. Його на дитячий майданчик із дому принесла одна із дітей.