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Росіяни вдарили авіабомбами по Херсонщині: поранено жінку

4 червня 2023 18:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни вдарили авіабомбами по Херсонщені, є поранена жінка
Наслідки авіаудару на Херсонщині 1 червня. Фото: Новокаховська МВА/Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Росіяни вкотре вдарили авіабомбами по Херсонщині. Внаслідок обстрілу, 4 червня, поранено 64-річну жінку. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.

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Подробиці

Відомо, що окупанти вдарили керованими авіабомбами по Веселому, що на Херсонщині. Внаслідок цього було зруйновано приміщення сільськогосподарського підприємства. Водночас через обстріл 64-річна жінка отримала легкі поранення. Наразі медики надають їй допомогу. 

Також росіяни аткували й Берислав. Там вони поцілили у територію заводу. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Херсонській області, 2 червня, двоє дітей постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета. Його на дитячий майданчик із дому принесла одна із дітей.

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