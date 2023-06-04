Росіяни вдарили авіабомбами по Херсонщені, є поранена жінка

Росіяни вдарили авіабомбами по Херсонщині: поранено жінку
Росіяни вкотре вдарили авіабомбами по Херсонщині. Внаслідок обстрілу, 4 червня, поранено 64-річну жінку.
Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.
Подробиці
Відомо, що окупанти вдарили керованими авіабомбами по Веселому, що на Херсонщині. Внаслідок цього було зруйновано приміщення сільськогосподарського підприємства. Водночас через обстріл 64-річна жінка отримала легкі поранення. Наразі медики надають їй допомогу.
Також росіяни аткували й Берислав. Там вони поцілили у територію заводу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Херсонській області, 2 червня, двоє дітей постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета. Його на дитячий майданчик із дому принесла одна із дітей.