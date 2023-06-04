Россияне ударили авиабомбами по Херсонщине, есть раненая женщина

Последствия авиаудара в Херсонской области 1 июня. Фото: Новокаховская МВА/Telegram

Россияне еще раз ударили авиабомбами по Херсонщине. В результате обстрела в воскресенье, 4 июня, ранена 64-летняя женщина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram.

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Известно, что оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Веселому, что на Херсонщине. В результате было разрушено помещение сельскохозяйственного предприятия. В то же время из-за обстрела 64-летняя женщина получила легкие ранения. Медики оказывают ей помощь.

Также россияне атакували и Берислав. Там они попали в территорию завода.

Напомним, ранее мы писали, что в Херсонской области, 2 июня, двое детей пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета. Его на детскую площадку из дома принес один из детей.