У Запоріжжі пролунав потужний вибух

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: Укрінформ

У Запоріжжі було чути вибух. Наразі причини і наслідки з'ясовуються.

Про це повідомляють місцеві пабліки у неділю, 26 травня.

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Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу. Загроза ракетного удару лишається високою.

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 травня 2024 року російські окупанти вчергове атакували Україну. Загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА.

Раніше ми писали, що впродовж доби 22 травня окупанти 462 рази били по Запорізькій області, вибухи лунали у семи населених пунктах. До ОВА надійшло 15 повідомлень про руйнування житла, ніхто із цивільних не постраждав.