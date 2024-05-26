Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Запоріжжі пролунав потужний вибух arrow

У Запоріжжі пролунав потужний вибух

26 травня 2024 15:56
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Запоріжжі пролунав потужний вибух
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: Укрінформ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Запоріжжі було чути вибух. Наразі причини і наслідки з'ясовуються.

Про це повідомляють місцеві пабліки у неділю, 26 травня.

Читайте також:

У Запоріжжі пролунав вибух

Місцеві пабліки повідомляють про потужний вибух у Харкові.

Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу. Загроза ракетного удару лишається високою.У Запоріжжі пролунав потужний вибух - фото 1

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 травня 2024 року російські окупанти вчергове атакували Україну. Загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА.

Раніше ми писали, що впродовж доби 22 травня окупанти 462 рази били по Запорізькій області, вибухи лунали у семи населених пунктах. До ОВА надійшло 15 повідомлень про руйнування житла, ніхто із цивільних не постраждав.

вибух
Запоріжжя
обстріли
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра