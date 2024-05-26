Россияне ударили по аэропорту в Запорожье, — нардеп

Полуразрушенное здание аэропорта в Запорожье. Фото: Политика страны

В Запорожье россияне нанесли удар по аэропорту. Городские власти никак эту информацию не комментируют.

Информацию о попадании распространил народный депутат Муса Магомедов.

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Удар по аэропорту в Запорожье

Магомедов заявил, что российские захватчики якобы нанесли удар по аэропорту в Запорожье. Местные власти никак это заявление не комментируют.

Местные паблики ранее сообщали о ''прилете'' по городу сегодня днем, но куда именно удалось попасть захватчикам, информации нет.

Ранее мы также писали, что в Запорожье был слышен взрыв. Пока причины и последствия выясняются.

Напомним, в ночь с 25 на 26 мая 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по территории нашей страны с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.